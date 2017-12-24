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Иномарку стоимостью более 3 млн рублей угнали с парковки в Москве

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Неизвестный украл автомобиль Toyota стоимостью более 3 млн рублей с парковки в центре Москвы.

Инцидент произошел 23 декабря в районе Замоскворечье на улице Кожевнической.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с территории городской платной парковки по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 3,4 млн рублей», — приводит сообщение пресс-службе столичного управления МВД агентство новостей «Москва».

Правоохранительные органы ведут поиски похитителя, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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