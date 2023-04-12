 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали утечку документов США возможным фейком
Мир
Захарова связала утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Мир
В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине
Общество
Власти назвали фейком сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Мир
Страны Восточной Европы начали искать способы отказа от поставок урана из России
Общество
В Крыму отказались от проведения парадов Победы в этом году
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
/

Просто любовь: Юрий Гагарин остается самым популярным землянином Галактики

Первый космонавт планеты стал знаковым героем мировой культуры
Фото: Getty Images/Central Press/Terry Disney
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Он прожил всего 34 года, но остался в памяти человечества навсегда — как первый, кто сумел вырваться за пределы обыденного и подняться туда, где царят вечный холод и мрак. 1 час 48 минут космического полета сделали Юрия Гагарина Героем с большой буквы — и не только СССР, но всего мира. 12 апреля, в День космонавтики, «Известия» вспоминают, кем был — и остается — Гагарин для всех нас.

Шутки в сторону

Советский Союз был страной победившего социализма — делавшей ракеты, перекрывавшей Енисей, а также в области балета впереди планеты всей; об этом и по сегодня любят ностальгически вспоминать энтузиасты ушедшего строя. Но на бытовом уровне СССР был, не в первую, конечно, но не в последнюю очередь, страной победившего анекдота — во всех смыслах, от абсурда жизни в тени месткома, парткома и прочих «-комов» («Логики не ищи», — как, по легенде, говаривал один из самых адекватных советских лидеров Л.И. Брежнев) до, собственно, умершей вместе с советским строем низовой смеховой культуры.

«С самого детства он грезил стать военным летчиком»
Племянница и крестница Юрия Гагарина Тамара Филатова — о том, каким ей запомнился первый космонавт планеты

Анекдоты рассказывали обо всех, выражаясь нынешним волапюком, «иконах» советского строя. О вождях (хотя такие шутки в отдельные периоды могли закончиться для рассказчика печально, вплоть до полной гибели всерьез). О вошедших в фольклор героях реальных и вымышленных, в диапазоне от В.И. Чапаева до полковника Исаева-Штирлица. О трещавшей к концу 1970-х по швам «дружбе народов» (отдувались за всех ни в чем не повинные жители Чукотки и, естественно, евреи). О чудесах советской плановой экономики («как ни собирали стиральную машину, а всё равно выходит автомат Калашникова»).

Но был один герой официальной пропаганды — причем временами достаточно назойливой, — над которым не ерничали никогда. Не потому, что боялись или преклонялись перед величием, — потому, что искренне любили. Тихо, трепетно, без казенного пафоса — точнее, вопреки ему. Имя этого человека известно с 12 апреля 1961 года всему миру: Юрий Гагарин.

123

Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

Полет человека в космос был не только вехой в развитии науки, но и мощным пропагандистским инструментом: первым на орбиту поднялся именно советский человек, член КПСС, крестьянский парень.

Проложившие дорогу к звездам
Как создавали один из главных центров мировой космонавтики

«Народ ликует! Юрий Гагарин в Москве!» — аршинными буквами сообщала первая полоса «Известий» 14 апреля 1961 года. Народ действительно ликовал — возможно, первый раз с 9 мая 1945 года совершенно искренне, от всего сердца, без казенной обязаловки. Собственно, и сама торжественная встреча в столице случилась совсем не по обычному советскому шаблону — почти спонтанно, благодаря внезапному движению души Никиты Хрущева. Любовь к Гагарину — чистая, почти детская — случилась сама собой, без лишней агитации. И даже немногочисленные отщепенцы-диссиденты, злобно клеветавшие на советский строй даже по самым невинным поводам (в общем говоря, хватало и поводов вполне возмутительных), не находили — да, наверно, и не искали — дурных слов по поводу «нашего Юры». Ну, может быть, истории о благосклонном отношении к алкоголю — а кто на Руси к нему не благосклонен? Мелкие слабости лишь добавляли штрихи к образу простого парня из деревни Клушино, который сказал: «Поехали!» — и дотянулся до звезд. Понимание, что Гагарин выше любых идеологических и любых других различий, стало, наверно, всеобщим. «Гагарин: герой космоса и легенда поп-культуры» — это название подготовленной к очередному юбилею полета и весьма благоговейной по тону передачи радио «Свободная Европа», конторы явно незамеченной в больших симпатиях к чему-либо русскому.

123

Фото: РИА Новости/И. Снегирев
Летчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой

И со «свободными европейцами» не поспоришь: Гагарин действительно почти моментально стал едва ли не единственным супергероем для всего мира родом с одной шестой части суши. Над майором Гагариным не работали имиджмейкеры (тогда и слова-то такого не было) — но всё в нем магическим образом складывалось в образ самого земного и самого живого человека. Азартно игравшего в баскетбол, поднимавшего в гостях у Шолохова в Вёшенской тосты простецким самогоном и фотографировавшегося с королевой Елизаветой после парадного приема при чинном британском дворе, разъезжавшего по Москве на подаренной французами спортивной Matra Djet и продолжавшего летать — побывав в космосе, он продолжал жить небом. Превратить его в забронзовелый монумент — ни при жизни, ни в последовавшем бессмертии — не удалось даже советской пропагандистской махине. От знаменитой улыбки до мелких деталей, вроде столь же легендарного развязавшегося шнурка во Внуково — всё в Гагарине было слишком человеческим, к большому удивлению тогдашних наших идеологических противников.

Таких берут в космонавты
«Известия» на собственном опыте выяснили, каково быть космонавтом

До Гагарина самым популярным русским именем в мире было Иван — после 12 апреля 1961 года им стало Юрий. И если Ivan был мрачноватым типом в шапке-ушанке и с калашниковым наперевес, то Yuri улыбался как настоящая звезда и летал к звездам. Для очеловечивания образа советского — и, в самом широком смысле, русского — человека в остальном мире, пожалуй, никто не сделал столько, сколько (сам того, наверно, не замечая) Гагарин. Сравниться по степени влияния на западную аудиторию с ним смог, пожалуй, только спустя десятилетия Горбачев, но Михаила Сергеевича действительно любили и хотя бы отчасти уважали только «там». Юрия Алексеевича любили — и продолжают любить — везде, от Владивостока до Бреста и от Берлина до Лос-Анджелеса.

Мировой парень

Гагарин дал жизнь множеству культурных мемов (от «в космосе был, Бога не видел» до по сей день бродящей по Сети истории с обучением королевы Елизаветы II правильному чаепитию с лимоном). Сам же образ первого космонавта не мифологизировался, а стал, пожалуй, одним из важнейших символов ХХ столетия — причем, в отличие от большинства прочих, символом надежды, а не горя и поражения. И, конечно, самым удачным, естественным и непридуманным символом России как страны, которую больше не надо бояться. «Сталин — ньет! Кей Джи Би — ньет! Гагарин — да, да, да!» — декламировал уже в конце 1980-х вокалист модной тогда итальянской диско-группы Midnight’s Moscow (песня, что характерно, называлась Tovarisc Gorbaciov).

Невесомый вкус: из чего состоит повседневное меню космонавтов
На МКС пьют сухой суп и обменивают творог на стейки

Ему, как водится, пытались придумать биографию: в советских детских книгах девятилетнему Юре приписывали едва ли не ведение партизанских операций из землянки, где он с матерью прятался от немецкой оккупации; уже в постсоветские годы кто-то пустил слух о его глубокой религиозности — но отношение народа к реальному Гагарину все эти попытки подогнать его под текущий стандарт никак не меняли. Изобрести что-то лучшее, чем настоящая его хроника — военное детство, учеба в люберецкой «ремеслухе», летное училище, служба — и «высокий полет однажды в апреле», говоря словами песни «Любэ», как высшая точка этой удивительной жизни. Такой обычной — и такой уникальной.

Юрий Гагарин (в центре) — учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями, 1953 год

Фото: РИА Новости

И, наверно, именно эта неповторимость, уникальность Гагарина стала причиной того, что кинематограф долго не знал, как подойти к рассказу о первом космонавте — собственно, о нем был снят лишь один (и не очень удачный, по мнению многих) фильм в 2013 году. Он был слишком велик, чтобы вместиться в достаточно узкие рамки байопика — невероятный факт, учитывая, что подобные фильмы, с разной степенью успеха, весь ХХ век снимали о самых разных знаковых фигурах человечества, от Христа до Ленина. Но отблески гагаринского пламени видны практически в каждом кинопроизведении, связанном с реальным или фантастическим покорением космоса. Самый знаменитый вымышленный астронавт планеты Земля, капитан космического корабля «Энтерпрайз» Джеймс Т. Керк из «Стартрека», явно создавался с оглядкой на гагаринскую улыбку.

Туристам предложат облететь Землю по маршруту Гагарина

Гагарин смотрит на нас с почтовых марок, географических карт, его имя звучит в песнях и стихах — по сей день. Он, как ни кощунственно это может для кого-то прозвучать, стал, наверно, самым узнаваемым брендом планеты — лучшей возможной рекламой своей, нашей общей многострадальной, прекрасной, никогда не сдающейся Родины.

123

Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Igor Golovniov

Когда англичанка Полли Джин Харви спустя почти три десятка лет после гибели Гагарина пела, что «хотела бы быть как Юрий Г.», ее слушателям не требовалось объяснять, кого она имеет в виду — хотя, казалось бы, что было модной британской молодежи 1990-х до покорителей космоса. Полеты на орбиту — и даже в самые невероятные космические дали — давно приелись публике, перестали быть новостями для первой полосы.

Но Гагарин продолжает волновать — и вдохновлять — и сегодня. Причины тому иррациональные, не объяснимые трезвым рассуждением, но в конечном счете исключительно простые. Просто мы все — земляне в самом утилитарном смысле слова — любили его, и продолжаем любить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Личные вещи Юрия Гагарина покажут в Музее космонавтики в Москве
Ручку и автограф Гагарина продадут на аукционе во Франции

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023