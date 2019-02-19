Туристам предложат облететь Землю по маршруту Гагарина

Космические туристы смогут повторить маршрут космонавта Юрия Гагарина и облететь Землю в один виток. Соответствующий проект запускает «Роскосмос», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Запускаем проект облета Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса», — написал он в своем Twitter-аккаунте 19 февраля.

Ранее 19 февраля стало известно о заключении контракта между «Роскосмосом» и американской компанией Space Adventures на полет двух туристов к Международной космической станции (МКС), который должен осуществиться до конца 2021 года.

Рогозин отметил, что этот договор стал первым «за более чем 20-летний период отсутствия туристов на борту МКС».

Возможность отправки туристов по маршруту Гагарина в госкорпорации рассматривали еще в январе. Для этих целей в «Роскосмосе» планируют увеличить производство кораблей «Союз».

Гагарин был первым человеком, полетевшим в космос. 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1» он выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продлился 108 минут, напоминает «Газета.ру».