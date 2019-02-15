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NASA купит еще два места на российских «Союзах»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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NASA собирается заключить договор с российской госкорпорацией «Роскосмос» на приобретение еще двух мест на космических кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2019-го и весной 2020 года. Об этом говорится на сайте американских госзакупок FedBizOpps.

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«NASA рассматривает заключение контракта с «Роскосмосом»... на два места на кораблях «Союз»... для одного члена экипажа осенью 2019 года и одного члена экипажа весной 2020 года», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что эти два места позволят обеспечить присутствие на МКС американского экипажа до осени следующего года.

10 января гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что NASA продолжит возить своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз». Он отметил, что на данный момент в российскую корпорацию уже поступили заявки от США на полеты на «Союзах». По его словам, заявления американской стороны о том, что они в ближайшем будущем будут летать своими кораблями, оказались «несколько поспешными».

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