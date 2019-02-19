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«Роскосмос» отправит двух туристов в космос до конца 2021 года

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Фото: Space Adventures
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«Роскосмос» и американская Space Adventures заключили контракт на полет двух туристов к Международной космической станции до конца 2021 года, сообщили в российской госкорпорации.

Речь идет о краткосрочном путешествии непрофессиональных космонавтов, которые отправятся на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС». Над созданием аппарата и ракеты-носителя уже работают российские специалисты. Финансирование проекта будет вестись за счет средств туристов, пишет ТАСС.

10 января глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация рассматривает возможность организации туристических полетов по маршруту советского космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, после 2020 года компания планирует увеличить производство кораблей «Союз» для туристических целей.

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