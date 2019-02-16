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Увеличение российского экипажа МКС отложили до 2020 года

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«Наука» и техника: когда лабораторный модуль долетит до МКС
Срок запуска российского модуля вновь перенесли

Увеличение российского экипажа Международной космической станции (МКС) с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года.

Как рассказал «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года.

Российский экипаж МКС был сокращен с трех до двух космонавтов с 2017 года. В январе 2019 года генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин заявил, что миссия вновь будет увеличена до трех космонавтов в сентябре.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на тестирование оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль на доработку.

15 февраля «Роскосмос» предупредил США о повышенных рисках для экипажа МКС при стыковке американских коммерческих кораблей. В госкорпорации рассказали, что их специалисты вместе с сотрудниками Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) изучили возможные варианты стыковки кораблей напрямую, минуя манипулятор на американском сегменте МКС.

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