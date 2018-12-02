Снежный Марс: что ждет человечество в космосе

На текущей неделе в Москве проходит юбилейная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction, где вниманию заинтересованных читателей представлены сотни книг: от актуальной беллетристики до солидных монографий. Острый интерес к научно-популярной литературе — очевидный тренд нашего времени, с которым невозможно не считаться ни авторам, ни издателям. Поэтому литературный критик Константин Мильчин представляет сегодня именно такую книгу недели — специально для «Известий».

Митио Каку

Будущее человечества. Колонизация Марса, путешествия к звездам и обретение бессмертия

Пер. с англ. Н. Лисова. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019

Уже совсем скоро человечество вернется на Луну, а потом отправится на Марс. Может, это будет ракета Илона Маска, а может — корпорации Boeing, а может, российский, китайский или даже индийский проект, а может, и всё вместе. И вот уже туристы зачастили на Луну, открывают для себя «чудеса лунного ландшафта», гуляют по лунным пещерам. Они ведь не заполнены водой, а значит, туда будет проще добраться.

книга Митио Каку Фото: Global Look Press/Lev Radin/ZUMAPRESS

Марс тоже обречен стать туристической Меккой. Сейчас туристы едут смотреть Большой каньон, но ведь марсианские каньоны еще круче. Альпинисты будут штурмовать самую высокую гору солнечной системы — марсианский Олимп. Главной проблемой марсианского туризма станут пылевые бури, но это решаемая проблема.

В конце концов, вполне очевидно, что Марс обречен на терраформирование, его сделают похожим на Землю, разогреют, оживят, заселят. Для этого придется откуда-то раздобыть множество метана; ну а Титан на что? Доставят с Титана метан на Марс, и будет всем счастье.

Однако не стоит задерживаться в Солнечной системе. Она, конечно, колыбель человечества, но ведь человек не может вечно оставаться в своей колыбели. Но сперва разведка: движимые лазерным парусом нанокорабли, разогнавшись до одной пятой скорости света, несутся сквозь межзвездное пространство.

Когда такой корабль достигнет Альфы Центравра, то у него «будет всего несколько часов на выполнение своей задачи. За это время он должен будет обнаружить в этой звездной системе землеподобные планеты, быстро сфотографировать и проанализировать полученные данные, чтобы определить характеристики поверхности, температуру и состав атмосферы, обращая особое внимание на наличие воды и кислорода. Кроме того, он должен будет просканировать систему в поисках радиоизлучений, которые могли бы указывать на существование там инопланетного разума».

Справятся ли нанокорабли? Конечно, справятся. А за ними уже летят астронавты: на ракетах с ядерным двигателем, а может, и с термоядерным. Нам не жалко. Или же это будет корабль с «пузырем Алькубьерре». «Звездолет, оборудованный двигателем Алькубьерре, должен быть окружен пузырем искривленного пространства — пустотелым пузырем из вещества и энергии. Пространство-время внутри пузыря и вне его будут полностью изолированы друг от друга. При разгоне звездолета люди внутри ничего не почувствуют. Возможно, они вообще не заметят, что их корабль движется, хотя на самом деле он будет лететь быстрее света».

Фото: AsianBoston/Rob Klein

Так или иначе, такое путешествие потребует увеличения продолжительности человеческой жизни, или вообще — достижения физического или цифрового бессмертия. И вот уже продвинутый человек на продвинутом космическом корабле готов к встречи с инопланетянами. Самое время порассуждать, как они выглядят.

Стоит отметить, что всё вышеперечисленное вовсе не фантастика, а в чистом виде научпоп. Митио Каку сейчас один из самых известных в мире популяризаторов науки, а судя по слухам, которые ходят вокруг ценника его выступлений, возможно, самый-самый. Сумму приводить не буду, чтобы никого не расстраивать.

Так вот, метод этого автора достаточно прост. Он берет ту околонаучную тему, которая всерьез волнует самые широкие читательские круги и которая находится в поле зрения массовой культуры. Ну, то есть физика интересна не очень многим, а космические полеты вещь довольно попсовая. И вот, рассуждая про будущее полетов в космос, он попутно рассказывает как про основы физики, химии или астрономии, так и про новейшие исследования.

Читатель утомился наукой и заскучал — его быстренько приводят в чувство рассуждениями об инопланетной туриндустрии. Коротенечко рассказать про теорию суперструн, а затем в качестве подарка дать описания того, как выглядят инопланетяне. А у них, спойлер, должно быть объемное зрения, что-то вроде пальцев и язык.

Историю космонавтики он тоже рассказывает. Например, о том, как вскоре после полета Гагарина американцы решили, что они проигрывают космическую гонку потому, что у них хуже образование: «Статьи того времени пестрели фразами вроде «Иван умеет читать, а Джонни — нет».

Или о том, как хорошо в Америке финансировались космические исследования в годы холодной войны: «В золотую пору программы «Аполлон» ходила шутка о том, что люди из NASA могли явиться в конгресс и произнести всего одно слово: «Россия!» — и конгрессмены тут же вытащили бы чековую книжку и спросили: «Сколько?» Но дни эти давно миновали».

Негативные сценарии развития цивилизации (извержение огромного вулкана, астероид или недружелюбные пришельцы) тут тоже рассматриваются. Но такие примеры не дают возможности столь удачно нести знание в массы. Поэтому будущее в этой книге оптимистичное.