Молодая, красивая, белая: ужасы японской секс-индустрии

Читатели, даже утонченные и интеллектуальные, редко отказывают себе в удовольствии пощипать нервы кровавой таинственной историей, разворачивающейся где-нибудь в экзотической стране. А уж если в деле замешан секс… Впрочем, в нашем случае все усугубляется тем, что история совершенно правдивая, а события — совершенно средневековые по своей безжалостности и жестокости — разворачиваются, хотя и в экзотической, но в одной из самых технологически продвинутых стран мира. Литературный критик Константин Мильчин представляет книгу недели — специально для «Известий».

Ричард Ллойд Пэрри

Пожиратели тьмы: Токийский кошмар

М. : Группа компаний «РИПОЛ классик» / «Пальмира», 2018

Англичанка Люси Блэкман выходит из дома, садится в чью-то машину и уезжает. И исчезает. Ищут пожарные, ищет полиция, идут англичане и ищут японцы (дело происходит в Токио), ищут честные люди и ищут жулики, ищут медиумы и ищут ясновидящие, ищут частные сыщики и ищут журналисты. Спойлер — живой ее не найдут. Это не детектив, это реальная история, которая случилась в Японии с настоящей англичанкой в 2000 году.

книга_1 Ричард Ллойд Пэрри Фото: Getty Images/Roberto Ricciuti

Люси Блэкман была зашкаливающе обычной. Блондинка, из среднего класса, дочь расставшихся родителей, работала секретаршей — не понравилось, работала стюардессой — не понравилось, купила дорогую кровать, встречалась с плохим мальчиком и он ее мучал, встречалась с хорошим мальчиком и она его мучала, наделала долгов — но у кого не бывает долгов?

И вот Люси с подругой решают сделать ход конем: уехать в Японию. Там девушка с белым цветом кожи и западной посадкой глаз может неплохо заработать, трудясь хостесс в специальном баре с девушками. Интим не предлагать, для интима есть бордели. Пора перейти к длинной цитате:

«Ни одна нация не сравнится с японцами в умении маскировать платный секс за другими услугами в обход и без того уклончивых и не действующих на практике законов против проституции. <...> Есть «массажные» салоны, где небрежное растирание тела — лишь прелюдия к доведению прикосновениями до оргазма. Есть места «фасшон херусу» («модное здоровье»), которые предлагают широкий спектр услуг — за исключением традиционного секса. Например, «сопу рандо» («мыльная страна» — когда работницы моют клиента, используя вместо губки собственное тело) или «дэри-херу» («доставка здоровья») — сексуальные услуги на дому или в отеле клиента; «эсстэй» (название происходит от английского выражения «эстетический салон») — сексуальный массаж, подразделяемый на разные категории; «корейский эстетический салон» (массаж и ласки руками) и «эстетический салон по-корейски» (то же самое, но массажистка будет обнаженной). Существуют и прочие изощрения, похожие друг на друга: «китайские эстетические салоны», «тайваньские эстетические салоны», «сингапурские эстетические салоны», «секси-паб», «паб неглиже», «паб для вуайеристов», «кабаре на ощупь» и «массаж по-корейски в исполнении японской домохозяйки». В «кофешопах без трусов» почти голые официантки помогут достичь оргазма за определенный размер чаевых. В «кофешопе без трусов с караоке» обнаженные женщины поют дуэтом с клиентом до, после или во время достижения оргазма. Австралийки обычно попадаются в середине спектра от хостес до стриптизерш — в той зоне, где разговаривают и смотрят, но не трогают».

книга_2 Фото: Global Look Press/Anne-Sophie Wittwer

Но Люси была хостесс. Западные женщины там ценятся особенно. Ее работа заключалась в том, чтобы разжигать клиентам сигареты, смешивать напитки и разговаривать. Раскручивать мужчин на то, чтобы они как можно дольше оставались в клубе. Руководство поощряло девушек, когда они ходили с клиентами на свидания. Опять таки без интима. Много свиданий, после которых клиент возвращается в клуб, — бонус. Мало свиданий — тебя увольняют. Гипотетически на свидании хостесс могут изнасиловать или даже убить. Но о таких перспективах предпочитают не говорить. Как говорила о себе одна из таких девушек: «Профессия хостесс — своего рода игра, в которой участвуют и девочки, и мальчики. Девочки хотят заработать, ничего не давая взамен. А мальчики стараются зайти как можно дальше и заплатить не больше обычной ставки в клубе». Люси сыграла в эту игру и проиграла. Среди клиентов бывали галантные джентльмены, а встречались и маньяки. Впрочем, это уже спойлер.

Все выше описанное, повторимся, не роман, а реальная история. Люси Блэкман реально существовала и действительно погибла. Автор этой книги работал в Японии корреспондентом одной из британских газет и, в частности, пытался расследовать дело об исчезновении Люси. А потом написал об этом книгу. Ее можно читать как историю одного конкретного расследования, жуткого и одновременно увлекательного, а можно — как рассказ о том, как устроена Япония. Как в этом страшно иерархизированном и заорганизованном обществе функционирует огромная машина по удовлетворению потаенных желаний. Эта машина функционирует до первого сбоя. Девушки-хостесс формально ничем запрещенным не занимаются. Легкий флирт, комплименты клиентам, развод на выпивку и подарки. Что может быть невиннее, особенно на фоне настоящей торговли людьми или, скажем, наркоторговли. Но если хостесс подвергается изнасилованию или исчезает, то японской полиции плевать. Девушки-то работали нелегально: приехали по туристической визе и остались. А тут еще какая-то странная девушка с долгами.

И вот так глава за главой повествователь ведет нас по разным кругам японского ада: странное общество, замершее между феодализмом и постмодернизмом, бордели, садомазо-клубы, безумно трудолюбивая полиция одной из самых технологически продвинутых стран, которая не имеет компьютеров и не может запросить у телефонной компании данные по звонкам, европейские расисты, японские расисты, жулики, которые мечтают нажиться на несчастье семьи. Чем дальше вглубь, тем хуже. И тем увлекательнее.