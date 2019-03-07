Личные вещи Юрия Гагарина покажут в Музее космонавтики в Москве

В Музее космонавтики открылась выставка «Юрий Гагарин: «Я простой советский человек», посвященная 85-летию со дня рождения космонавта.

На экспозиции представлены документы, фотографии, предметы, к которым лично прикасался Гагарин. Также посетители музея смогут увидеть школьную парту, которую впервые доставили из Люберецкого техникума. На ней ручкой написано имя «Юля», однако надпись сложно разглядеть из-за потертостей. Это любовное признание, которое Юрий сделал свой однокласснице. По словам заведующей музеем при Люберецком училище Евгении Быковой, благодаря той записи Гагарин отыскал свою парту спустя много лет — на 25-летнем юбилее техникума.

«Хороший доклад сделал перед ребятами. Рассказал о своем полете, пошел по кабинетам, в музей зашел. Сказал, что у вас мало космического и подарил свой дар — тренировочный скафандр», — цитирует телеканал «Звезда» слова Быкова.

На выставке также есть чугунная решетка — дипломная работа Гагарина в его бытность студентом ремесленного училища. Отмечается, что он трудился над узорами в течение месяца. Там же можно увидеть гармошку отца Гагарина, на которой играл и сам летчик, ковш литейщика, летные очки, зимнюю куртку пилота полярной авиации и кислородную маску, в которой летали летчики на самолетах МИГ, в ней же и погиб пилот.

Предметы для выставки предоставили Саратовский областной музей краеведения, Смоленский государственный музей-заповедник Ю.А. Гагарина, Люберецкий техникум, где он учился, и ЦПК имени Ю.А. Гагарина. Экспозиция будет работать с 7 марта до 21 апреля.

19 февраля сообщалось, что космические туристы смогут повторить маршрут космонавта Юрия Гагарина и облететь Землю в один виток.