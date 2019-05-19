Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам
Энтузиасты, которые занимаются поиском радиосигналов инопланетян, планируют записать современную музыку Земли на пластинку и запустить в космос. Если идея найдет отклик у НАСА, это будет уже четвертое послание внеземным цивилизациям. А у инопланетян, которые соберут их все, сложится довольно странное представление о землянах.
Идея энтузиастов — ремейк послания, отправленного в космос с аппаратами «Вояджер» в 1977 году. Правда, о желании повторить эксперимент в НАСА пока не слышно. Аппараты в дальний космос вообще отправляют довольно редко, потому что это очень сложная задача. С запуском спутников, которые происходят ежегодно, ее не сравнить.
Одна из золотых пластинок, которые были запущены с Земли в 1977 году для передачи информации
Для того чтобы вывести объект на земную орбиту, где сейчас уже болтаются сотни спутников, достаточно разогнать его до первой космической скорости. Это примерно 8 км/с, или 28 800 км/ч. До второй космической в 11 км/с понадобится ускориться, чтобы вырваться с земной орбиты и отправиться к другим планетам Солнечной системы. А чтобы покинуть ее, нужно достичь третьей космической скорости, которая составляет 16,6 км/с (59 760 км/ч).
Основанные на сгорании топлива двигатели пока с этим не слишком хорошо справляются. Поэтому для дополнительного разгона исследовательских космических аппаратов используют гравитацию других планет, в первую очередь Юпитера. А чтобы эта гравитация не придавила аппарат, нужно дожидаться, пока космические тела окажутся в нужном положении относительно друг друга и Земли.
Мужчина, женщина и Солнечная система
Первый раз все сложилось в марте 1972 года. Тогда была запущена автоматическая межпланетная станция НАСА «Пионер-10». Это первый в истории аппарат, которому удалось развить третью космическую скорость и преодолеть силу притяжения Солнца. Предназначена станция была в первую очередь для изучения Юпитера. Пролетая на расстоянии 132 тыс. км от облаков Юпитера, она сделала фотографии планеты и, среди прочего, уточнила ее массу.
Была у аппарата и непрофильная задача. На случай, если «Пионер-10» когда-нибудь обнаружат инопланетяне, на нем закрепили небольшую (220 на 152 см) алюминиевую пластину. На ней зашифрована кое-какая информация о создателях межпланетной станции — землянах.
Рядом с этими схемами нанесен двоичный код. И если инопланетяне догадаются, что вертикальная черточка — это единица, а дефис — ноль, они узнают еще и:
Автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1»
Идея этой пластины принадлежит астроному Карлу Сагану. Он убедил НАСА закрепить ее на борту, а схему составил вместе с женой Линдой Саган и Фрэнсисом Дрейком, автором формулы для определения числа инопланетных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт — так называемого уравнения Дрейка.
Пластина была придумана меньше чем за три недели, после чего была показана в прессе и подверглась критике. В том числе за «порнографию». В результате на схематичном рисунке женщины в финальной версии пластины отретушировали даже намек на половые органы. Негодовали феминистки из-за того, что руку в знак приветствия поднимает только схематичный мужчина. Сторонники расового разнообразия — из-за того, что на пластине изображены белые мужчина и женщина, хотя Линда Саган пыталась придать им черты одновременно всех рас. Некоторые ученые — из-за того, что стрелочка, изображающая путь корабля между планетами, может быть непонятна цивилизации с другой культурой. Последняя претензия оказалась несостоятельна впоследствии. Траекторию полета изменили, так что линия со стрелочкой всё равно не отображает, как корабль летел между планетами.
Сейчас где-то в космосе летят сразу две такие пластинки. Одна — на «Пионере-10» в направлении звезды Альдебаран. Туда аппарат доберется примерно через 2 млн лет. Другая на аналогичной межпланетной станции «Пионер-11» была запущена чуть больше чем через год после «десятой», в апреле 1973-го. Она приблизилась сначала к Юпитеру, потом к Сатурну и отправилась в сторону созвездия Орла. Вблизи одной из его звезд созвездия «Пионер-11» пролетит примерно через 4 млн лет.
Музыка, фото гор и шум волн
Еще более удачное положение планет для межпланетного рывка сложилось к осени 1977 года. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились в дугу. Этим воспользовались ученые из НАСА, запустившие два аппарата под названием «Вояджер». Список сделанных благодаря им научных открытий можно продолжать долго, и не все они будут понятны неспециалистам. Из самых громких — большая красная точка на Юпитере оказалась огромным штормом, а у Сатурна нашлись новые спутники.
В 2013 году за пределы Солнечной системы вырвался «Вояджер-1», в 2018-м – «Вояджер-2». НАСА отслеживает их местоположение и показывает на этой страничке. Так, к 8 мая 2019 года, через 42 года после начала миссии, первый отлетел от Земли на 21 676 214 829 км, второй — на 17 990 971 698 км. Через 40 тыс. лет «Вояджер-1» пройдет на расстоянии 1,6 светового года от красного карлика Глизе-445. Что касается «Вояджера-2», то через 300 тыс. лет он будет находиться на расстоянии 4,3 светового года от Сириуса (в километрах это так много, что и считать смысла особо нет).
Золотая пластинка с композициями и звуками Земли
Как и «Пионеров», «Вояджеров» снабдили посланиями к тем, кто их найдет. На этот раз Карлу Сагану дали гораздо больше времени на составление сообщения — почти год. И он вместе с большой группой культурологов, антропологов и прочих гуманитариев решил записать информацию на позолоченную пластинку. Вместе с фонографической капсулой и иглой для воспроизведения записи пластинки положили в алюминиевые футляры и закрепили на аппаратах.
Послушать записи на пластинке можно на официальном аккаунте НАСА на сервисе Soundcloud.
Кроме того, на пластинку записали изображения. Для этого каждый кадр снимали на телекамеру и преобразовывали видеосигнал в аудиоволну. Расшифровать это оказалось не так-то легко даже землянам в 2018 году, несмотря на инструкцию, выгравированную на футляре. Для этого пришлось использовать Excel-таблицу и Python-скрипт. Остается надеяться, что инопланетяне владеют этой программой и языком программирования. Так что благодаря пластинке инопланетяне еще и увидят:
Чего нашедшие пластинку инопланетяне не увидят, так это фотографий войны и других проблем человечества, памятников религий или идеологий. А также обнаженных людей — на этот раз в NASA ограничились схемой оплодотворения яйцеклетки.
Прах, монеты и американский флаг
Последний на сегодняшний день аппарат с посланием к внеземным цивилизациям был запущен в 2006 году. Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» пока находится в пределах Солнечной системы. Основная миссия — изучение Плутона. Снимки этой непланеты уже переданы, а недавно «Новые горизонты» показали, как выглядят объекты пояса Койпера (это область Солнечной системы от орбиты Нептуна до отметки в 55 астрономических единиц, что соответствует 8 227 961 500 км от Солнца).
Так как миссия посвящена Плутону, то и подарки на борт погрузили тематические.
14 июля 2015 года было отмечено, что космический аппарат исследовал Плутон
Мусор
На самом деле этими пластинами, пластинками и сувенирами совсем не ограничиваются «бутылки с посланиями», которые земляне отправляют в космический океан. Кроме космических аппаратов, Солнечную систему покидают ступени ракет-носителей, которые выводят их на нужный курс. Не имея возможности корректировать полет, они продолжают двигаться по сходному маршруту, что и сами «Пионеры», «Вояджеры» и «Новые горизонты».
Движение их с Земли постоянно не отслеживается, но, согласно расчетам, пройдя мимо Юпитера, они вполне могли развить третью космическую скорость и отправиться в глубины вселенной, преодолевая 16,6 км в секунду. Если их поймают инопланетяне, выводов об уровне нашего технического развития они смогут сделать уж точно больше, чем по двум четвертакам, марке и человеческому праху.
Более того, ракеты-носители межпланетных исследовательских станций — лишь маленькая песчинка в море мусора, которым земляне ежегодно захламляют космос. Вокруг Земли уже вращается 1,25 млрд фрагментов спутников и кораблей диаметром до 10 см. Скорость их достигает 30 тыс. км/ч, и с каждым годом их становится больше. Почему, если с этим ничего не делать, о покорении космоса придется забыть и что с этим делать можно, читайте в «Известиях».