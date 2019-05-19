Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам

Энтузиасты, которые занимаются поиском радиосигналов инопланетян, планируют записать современную музыку Земли на пластинку и запустить в космос. Если идея найдет отклик у НАСА, это будет уже четвертое послание внеземным цивилизациям. А у инопланетян, которые соберут их все, сложится довольно странное представление о землянах.

Идея энтузиастов — ремейк послания, отправленного в космос с аппаратами «Вояджер» в 1977 году. Правда, о желании повторить эксперимент в НАСА пока не слышно. Аппараты в дальний космос вообще отправляют довольно редко, потому что это очень сложная задача. С запуском спутников, которые происходят ежегодно, ее не сравнить.

космос Одна из золотых пластинок, которые были запущены с Земли в 1977 году для передачи информации Фото: commons.wikimedia.org

Для того чтобы вывести объект на земную орбиту, где сейчас уже болтаются сотни спутников, достаточно разогнать его до первой космической скорости. Это примерно 8 км/с, или 28 800 км/ч. До второй космической в 11 км/с понадобится ускориться, чтобы вырваться с земной орбиты и отправиться к другим планетам Солнечной системы. А чтобы покинуть ее, нужно достичь третьей космической скорости, которая составляет 16,6 км/с (59 760 км/ч).

Основанные на сгорании топлива двигатели пока с этим не слишком хорошо справляются. Поэтому для дополнительного разгона исследовательских космических аппаратов используют гравитацию других планет , в первую очередь Юпитера. А чтобы эта гравитация не придавила аппарат, нужно дожидаться, пока космические тела окажутся в нужном положении относительно друг друга и Земли.

Мужчина, женщина и Солнечная система

Первый раз все сложилось в марте 1972 года . Тогда была запущена автоматическая межпланетная станция НАСА «Пионер-10». Это первый в истории аппарат, которому удалось развить третью космическую скорость и преодолеть силу притяжения Солнца. Предназначена станция была в первую очередь для изучения Юпитера. Пролетая на расстоянии 132 тыс. км от облаков Юпитера, она сделала фотографии планеты и, среди прочего, уточнила ее массу.

Была у аппарата и непрофильная задача. На случай, если «Пионер-10» когда-нибудь обнаружат инопланетяне, на нем закрепили небольшую (220 на 152 см) алюминиевую пластину. На ней зашифрована кое-какая информация о создателях межпланетной станции — землянах.

Инопланетный разум может узнать: ► как выглядят голые мужчина и женщина и какой у них рост по сравнению с «Пионером-10»; ► где примерно находится Солнце относительно центра Галактики и четырнадцати пульсаров (пульсирующих источников космического электромагнитного излучения); ► какие планеты составляют Солнечную систему (на схеме изображен и Плутон, считавшийся с момента открытия в 1930 году девятой планетой Солнечной системы и лишенный этого статуса в 2006 году за то, что не доминирует в пространстве своей орбиты); ► как выглядит схема излучения атома водорода — самого распространенного элемента во Вселенной.

Рядом с этими схемами нанесен двоичный код. И если инопланетяне догадаются, что вертикальная черточка — это единица, а дефис — ноль, они узнают еще и:

Автор цитаты ► расстояние планет Солнечной системы от Солнца; ► период нанесенных на схему пульсаров, благодаря чему можно будет вычислить время запуска аппарата.

космос Автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1» Фото: commons.wikimedia.org

Идея этой пластины принадлежит астроному Карлу Сагану. Он убедил НАСА закрепить ее на борту, а схему составил вместе с женой Линдой Саган и Фрэнсисом Дрейком, автором формулы для определения числа инопланетных цивилизаций, с которыми можно вступить в контакт — так называемого уравнения Дрейка.

Пластина была придумана меньше чем за три недели, после чего была показана в прессе и подверглась критике. В том числе за «порнографию». В результате на схематичном рисунке женщины в финальной версии пластины отретушировали даже намек на половые органы. Негодовали феминистки из-за того, что руку в знак приветствия поднимает только схематичный мужчина. Сторонники расового разнообразия — из-за того, что на пластине изображены белые мужчина и женщина, хотя Линда Саган пыталась придать им черты одновременно всех рас. Некоторые ученые — из-за того, что стрелочка, изображающая путь корабля между планетами, может быть непонятна цивилизации с другой культурой. Последняя претензия оказалась несостоятельна впоследствии. Траекторию полета изменили, так что линия со стрелочкой всё равно не отображает, как корабль летел между планетами.

Сейчас где-то в космосе летят сразу две такие пластинки. Одна — на «Пионере-10» в направлении звезды Альдебаран. Туда аппарат доберется примерно через 2 млн лет. Другая на аналогичной межпланетной станции «Пионер-11» была запущена чуть больше чем через год после «десятой», в апреле 1973-го. Она приблизилась сначала к Юпитеру, потом к Сатурну и отправилась в сторону созвездия Орла. Вблизи одной из его звезд созвездия «Пионер-11» пролетит примерно через 4 млн лет.

Музыка, фото гор и шум волн

Еще более удачное положение планет для межпланетного рывка сложилось к осени 1977 года. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились в дугу. Этим воспользовались ученые из НАСА, запустившие два аппарата под названием «Вояджер». Список сделанных благодаря им научных открытий можно продолжать долго, и не все они будут понятны неспециалистам. Из самых громких — большая красная точка на Юпитере оказалась огромным штормом, а у Сатурна нашлись новые спутники.

В 2013 году за пределы Солнечной системы вырвался «Вояджер-1», в 2018-м – «Вояджер-2». НАСА отслеживает их местоположение и показывает на этой страничке. Так, к 8 мая 2019 года, через 42 года после начала миссии, первый отлетел от Земли на 21 676 214 829 км, второй — на 17 990 971 698 км. Через 40 тыс. лет «Вояджер-1» пройдет на расстоянии 1,6 светового года от красного карлика Глизе-445. Что касается «Вояджера-2», то через 300 тыс. лет он будет находиться на расстоянии 4,3 светового года от Сириуса (в километрах это так много, что и считать смысла особо нет).

космос Золотая пластинка с композициями и звуками Земли Фото: commons.wikimedia.org

Как и «Пионеров», «Вояджеров» снабдили посланиями к тем, кто их найдет . На этот раз Карлу Сагану дали гораздо больше времени на составление сообщения — почти год. И он вместе с большой группой культурологов, антропологов и прочих гуманитариев решил записать информацию на позолоченную пластинку. Вместе с фонографической капсулой и иглой для воспроизведения записи пластинки положили в алюминиевые футляры и закрепили на аппаратах.

Нашедшие одну из пластинок инопланетяне услышат : ► приветствия на 55 языках, в том числе на мертвых древнегреческом и латыни; ► земную музыку. 78% информации на пластинке заняли 27 музыкальных произведений. Среди них «Весна священная» Стравинского, Johnny B. Goode Чака Берри, игра на свирели с Соломоновых островов и ритуальное пение Новой Гвинеи; ► океан, птиц и насекомых, шаги людей, удары топора, реактивные самолеты и многое другое — всего 50 звуков планеты; ► голоса генсека ООН Курта Вальдхайма и президента США Джимми Картера. Они записали для пластинки обращения. Картер, в частности, выразил надежду на то, что однажды мы присоединимся к галактической цивилизации.

Послушать записи на пластинке можно на официальном аккаунте НАСА на сервисе Soundcloud.

Кроме того, на пластинку записали изображения. Для этого каждый кадр снимали на телекамеру и преобразовывали видеосигнал в аудиоволну. Расшифровать это оказалось не так-то легко даже землянам в 2018 году, несмотря на инструкцию, выгравированную на футляре. Для этого пришлось использовать Excel-таблицу и Python-скрипт. Остается надеяться, что инопланетяне владеют этой программой и языком программирования. Так что благодаря пластинке инопланетяне еще и увидят:

Автор цитаты ► анатомические схемы человека, деление молекулы ДНК, пейзажи, ландшафты, коралловые рифы, цветы, фермера, рабочего, олимпийских бегунов и многое другое.

Чего нашедшие пластинку инопланетяне не увидят, так это фотографий войны и других проблем человечества, памятников религий или идеологий. А также обнаженных людей — на этот раз в NASA ограничились схемой оплодотворения яйцеклетки.

Прах, монеты и американский флаг

Последний на сегодняшний день аппарат с посланием к внеземным цивилизациям был запущен в 2006 году. Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» пока находится в пределах Солнечной системы. Основная миссия — изучение Плутона. Снимки этой непланеты уже переданы, а недавно «Новые горизонты» показали, как выглядят объекты пояса Койпера (это область Солнечной системы от орбиты Нептуна до отметки в 55 астрономических единиц, что соответствует 8 227 961 500 км от Солнца).

Так как миссия посвящена Плутону, то и подарки на борт погрузили тематические.

Итак, если инопланетяне обнаружат аппарат «Новые горизонты», они найдут: ► два американских флага; ► два компакт-диска. На одном записаны имена 434 738 человек, участвовавших в акции «Отправь свое имя к Плутону». На втором — фотографии участников миссии; ► американскую почтовую марку 1991 года с надписью «Плутон: еще не исследован»; ► два четвертака. Первый отчеканен в Мэриленде, где строили аппарат. Второй — во Флориде, откуда был совершен запуск; ► фрагмент первого частного космического корабля SpaceShipOne, который совершил первый полет в 2003 году и меньше чем через год был выведен из строя; ► капсулу с частицей праха первооткрывателя Плутона, астронома Клайда Томбо (1906–1997);

космос 14 июля 2015 года было отмечено, что космический аппарат исследовал Плутон Фото: Global Look Press/Bill Ingalls

Мусор

На самом деле этими пластинами, пластинками и сувенирами совсем не ограничиваются «бутылки с посланиями», которые земляне отправляют в космический океан. Кроме космических аппаратов, Солнечную систему покидают ступени ракет-носителей, которые выводят их на нужный курс. Не имея возможности корректировать полет, они продолжают двигаться по сходному маршруту, что и сами «Пионеры», «Вояджеры» и «Новые горизонты».

Движение их с Земли постоянно не отслеживается, но, согласно расчетам, пройдя мимо Юпитера, они вполне могли развить третью космическую скорость и отправиться в глубины вселенной, преодолевая 16,6 км в секунду. Если их поймают инопланетяне, выводов об уровне нашего технического развития они смогут сделать уж точно больше, чем по двум четвертакам, марке и человеческому праху.

Более того, ракеты-носители межпланетных исследовательских станций — лишь маленькая песчинка в море мусора, которым земляне ежегодно захламляют космос. Вокруг Земли уже вращается 1,25 млрд фрагментов спутников и кораблей диаметром до 10 см. Скорость их достигает 30 тыс. км/ч, и с каждым годом их становится больше. Почему, если с этим ничего не делать, о покорении космоса придется забыть и что с этим делать можно, читайте в «Известиях».