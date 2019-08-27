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«Союз» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

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Фото: twitter.com/Rogozin
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Космический корабль «Союз МС-14» с российским роботом «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» во вторник, 27 августа.

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«Союз» в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС около 06:08 мск. В настоящий момент, как отмечают в «Роскосмосе», экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между станцией и кораблем.

Кроме робота «Федора», космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и др.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.

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