Держись, «Курс»: космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором

Установленная на МКС радиотехническая система "Курс" для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией, уже давно отработала свой гарантийный срок в три года, рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли. На МКС имеется два комплекта электроники для стыковки (так называемый "пассив"), и срок его работы продлевался уже два раза, уточнил он. Неудачная стыковка также может быть связана с тем, что космонавты просто плохо подключили кабель к стыковочной антенне, считают некоторые специалисты.

Федорино горе

24 августа Союз МС-14 с Фёдором на борту штатно стартовал с космодрома Байконур. В начале полета робот рапортовал о перегрузках и рассказывал об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. Но произошедшее далее заставило андроида замолчать на несколько суток. МС-14 не смог состыковаться с МКС и сейчас корабль находится в штатной закрутке вокруг международной космической станции, ожидая вступления в силу "плана Б". Он состоит в том, чтобы увести пристыкованный в данный момент к МКС корабль Союз МС-13 к другому модулю.

"В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2 (или "Поиск"), куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14" - написал Дмитрий Рогозин в своем твиттере.

В воскресенье космонавты Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган совместно со специалистами Центра управления полетами в Королёве уже провели тренировку по перестыковке. Планируется, что 6.34 в понедельник Александр Скворцов войдет в Союз МС-13 и отстыкуется от агрегатного отсека модуля «Звезда». Дальше в ручном режиме корабль проследует к стыковочному узлу модуля «Поиск». Специалисты считают, что пристыковаться к "Звезде" в автоматическом режиме Союзу МС-14 будет намного легче.

Нештатная "закрутка"

Точно назвать причину возникновения нештатной ситуации пока никто не может. По словам некоторых экспертов, проблемы со стыковкой могли возникнуть из-за того, что не сработала антенна на модуле "Поиск". Предполагают также неисправность в усилителе сигнала сближения на "пассивном" комплекте аппаратуры "Курс" и проблемы с его электропитанием через кабельную сеть модуля "Поиск".

По словам собеседника "Известий" в ракетно-космической отрасли, на МКС установлено два комплекта аппаратуры "Курс-П" - так называемого "пассива", который обеспечивают стыковку на всех узлах станции.

В отличие от обновленной системы "Курс" на МС-14, "пассив" уже давно не менялся. Собеседник "Известий" также отметил, что после того, как оборудование отслужило первоначальный срок по гарантии, время его работы продлевается - сначала на семь лет, а потом и дальше.

Конечно, это делается после тестирования и согласования с госкомиссией, но бесконечно продлевать срок действия аппаратуры невозможно. 2 августа на совещании, где обсуждались нюансы новой системы управления ракеты-носителя Союз 2.1А, которая вывела на орбиту корабль Союз МС-14, главный конструктор системы "Курс" Сергей Медведев, отчитался, что аппаратура на МКС работает штатно, сообщили источники "Известий" из Роскосмоса. По их словам, там же было отмечено: так как старт непилотируемый, система "Курс" будет работать без страховки со стороны экипажа.

В серию тестов входит только проверка электроники "пассива" на МКС, пояснили собеседники "Известий". Сама антенна, усилитель которой якобы не сработал, не проверялась.

Несостыковка в версиях

Как рассказал "Известиям" источник из "Роскосмоса", сейчас есть три версии того, что привело к неудачной стыковке: может отказать антенна и ее усилитель, не сработать "пассив" стыковочного оборудования, либо кто-то просто недостаточно качественно подключил кабель, подающий электропитание. В любом случае, после перестыковки кораблей проблема должна быть решена.

Собеседник "Известий" из ракетно-космической отрасли предполагает, что стыковка могла не состояться по другой причине.

- Переотражения – давно известная помеха для радиоволн. А система "Курс" – это радиоаппаратура, - отметил он. - Если препятствие по протяженности кратно длине волны, сориентировано параллельно волне и перпендикулярно направлению ее распространения, оно действует как резонансный колебательный контур и имеет наибольшие отражательные свойства. МКС – это 11 футбольных полей, огромная железяка, и у нее из-за солнечных батарей и сложных контуров очень много переотражений.

По словам собеседника "Известий", Союзы приходится нередко стыковать к МКС в ручном режиме, и этот процесс имеет очень много нюансов. А иногда это – почти подвиг. При этом все источники оценивают возможность положительного исхода этой ситуации как довольно высокую.