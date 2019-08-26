Экипаж МКС перестыковал «Союз МС-13» и вернулся на станцию

Трое членов экипажа МКС — Александр Скворцов (Россия), Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) — вернулись на борт станции после успешной перестыковки корабля «Союз МС-13». Об этом 26 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию сайта NASA.

«Всё, есть, открыли люк», — передал член экипажа МКС, открывая переходный люк между «Союзом МС-13» и станцией.

«Принято», — ответили в Центре управления полетами.

На борту МКС коллегу встретил оставшийся там космонавт Алексей Овчинин.

Незадолго до этого экипаж «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на модуль «Поиск».

Повторная попытка пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к МКС запланирована на 27 августа.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.