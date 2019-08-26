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Экипаж «Союза» завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС

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Фото: twitter.com/roscosmos
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Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» 26 августа успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на другой модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

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Операция началась в 06:35 и завершилась ровно через 25 минут. Стыковкой в ручном режиме руководил командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов. Также в маневре принимали участие астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано.

Как отметил замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, российский космонавт смог поставить рекорд по затратам топлива.

«Скворцов прекрасно пилотировал. Я много видел перестыковок, но такую, пожалуй, в первый раз», — сказал он.

Соловьев уточнил, что примерно в 07:30 мск специалисты провели небольшой маневр, который помог выбрать оптимальную траекторию подлета к МКС корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности системы «Курс», когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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