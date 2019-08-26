«Роскосмос» проведет эксперимент по лазерной передаче информации

Корпорация «Роскосмос» в 2023 году намерена провести эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией (МКС). Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости».

Как агентству рассказали в пресс-службе госкорпорации, на данный момент по эксперименту «ЭКОЛИНС» (линия связи «МКС–«Прогресс». — Ред.) уже завершилась стадия технического проектирования.

Во время испытаний между МКС и грузовым кораблем попытаются передать информацию в пучке лазерного излучения.

Как говорится на сайте головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, всего запланировано проведение 20–30 сеансов связи на разных расстояниях — от 10 км до 4 тыс. км, которые будут длиться не менее 10–15 часов.

25 августа сообщалось, что «Роскосмос» разработал систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.