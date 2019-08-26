Прямой эфир

«Роскосмос» проведет эксперимент по лазерной передаче информации

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация «Роскосмос» в 2023 году намерена провести эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем «Прогресс» и Международной космической станцией (МКС). Об этом 26 августа сообщает «РИА Новости».

«В робота Федора заложены секретные возможности»
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров — о тайнах и задачах нового члена экипажа МКС

Как агентству рассказали в пресс-службе госкорпорации, на данный момент по эксперименту «ЭКОЛИНС» (линия связи «МКС–«Прогресс». — Ред.) уже завершилась стадия технического проектирования.

Во время испытаний между МКС и грузовым кораблем попытаются передать информацию в пучке лазерного излучения.

Как говорится на сайте головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, всего запланировано проведение 20–30 сеансов связи на разных расстояниях — от 10 км до 4 тыс. км, которые будут длиться не менее 10–15 часов.

25 августа сообщалось, что «Роскосмос» разработал систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке
В «Роскосмосе» рассказали о преимуществах экипажа на борту корабля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019