Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Александра Скворцова («Роскосмос») и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) начал тренироваться к подготовке пристыковки к Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.

Экипаж ведет видеосъемку, которую позже отправит на Землю.

Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» (с роботом «Федором» на борту) с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск. Планируется, что непилотируемый корабль выполнит вторую попытку пристыковки, но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности системы «Курс», когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.