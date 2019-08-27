Робот «Федор» пошутил из-за задержки со стыковкой к МКС

Робот «Федор» пошутил про космические «пробки» из-за запоздалой стыковки с Международной космической станцией (МКС). Соответствующая запись появилась во вторник, 27 августа, на его странице в Twitter.

«Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке», — в шутку написал робот «Федор».

Он также отметил, что готов к продолжению работы.

Космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС со второго раза во вторник, 27 августа, около 06:08 мск. На МКС робот будет находиться до 6 сентября, а уже на следующий день планируется вернуть его на Землю.

Кроме «Федора», космический корабль доставил на борт МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе медицинское и научное оборудование, а также контейнеры с продуктами питания, средства личной гигиены для членов экипажа и многое другое.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 08:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции.