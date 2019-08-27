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Рогозин рассказал о рабочих планах робота «Федора»

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Фото: ТАСС/Госкорпорация «Роскосмос»
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что робот «Федор» не будет выполнять научные задачи на Международной космической станции (МКС) во вторник, 27 августа. По его словам, сейчас андроида переносят из корабля «Союз МС-14» на МКС.

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«Мы забрали экзоскелет, космонавт Александр Александрович Скворцов даст знать, когда он будет готов приступить к работе», — цитирует главу госкорпорации «РИА Новости».

По словам Рогозина, из-за невозможности пристыковаться к МКС робот не смог вовремя приступить к работе. Однако это не помешает в реализации планов.

«Эти два дня, которые, как написал робот, он потерял в пробке, мы компенсируем», — отметил глава «Роскосмоса».

Ранее в этот же день космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту со второго раза причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС. После прибытия робот извинился и пошутил, что поздняя стыковка произошла из-за «пробок».

На станции «Федор» будет находиться до 6 сентября, а уже на следующий день планируется вернуть его на Землю.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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