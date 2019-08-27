«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», со второй попытки сумел пристыковаться к Международной космической станции (МКС).

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 6:08 мск 27 августа, за четыре минуты до расчетного времени. Как пишет «РИА Новости», в это время МКС пролетала над Китаем.

После этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter поблагодарил специалистов из ЦНИИмаш, ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра подготовки космонавтов (ЦПК), госкорпорации и российский экипаж.

При этом в микроблоге робота «Федора» появился шуточный пост с извинениями из-за запоздалой стыковки с МКС. «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке», — говорится в сообщении. Как отмечает «Газета.ру», к записи прикреплена фотография робота на борту.

Изначально планировалось, что стыковка «Союза» пройдет 24 августа, но из-за неисправности ее пришлось отменить.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.