Экипаж «Союза» приступил к перестыковке на другой модуль МКС

Экипаж корабля «Союз МС-13» с роботом «Федором» на борту приступил к перестыковке на другой модуль Международной космической станции (МКС). Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, перестыковка началась в 06:34 мск. Всего операция должна занять 25 минут. Стыковку проводит в ручном режиме командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности системы «Курс», когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.