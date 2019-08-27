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Второе поколение «Федоров» лишат ног

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Фото: ТАСС/Госкорпорация «Роскосмос»
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Второе поколение робота «Федор» будет меньше похоже на человека, чем нынешняя версия, поскольку его лишат ног. Об этом рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 27 августа.

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«Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть машина должна четко повторять всё, что делает оператор-космонавт или оператор из ЦУПа», — приводит его слова «Интерфакс».

Как пояснил Рогозин, для передвижения по станции нужны не ноги, а «иные устройства». Он отметил, что при разработке следующих «Федоров» будет использован задел, который создавали для других проектов, в данное время приостановленных.

Ранее в этот же день космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту со второго раза причалил к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента МКС. После прибытия робот извинился и пошутил, что поздняя стыковка произошла из-за «пробок».

На станции «Федор» будет находиться до 6 сентября, а уже на следующий день планируется вернуть его на Землю.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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