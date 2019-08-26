В ФИФА задумали заменить боковых арбитров на роботов

В руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) задумались о возможной замене боковых арбитров на роботов. Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, в ФИФА уже работает департамент, который проводит соответствующие исследования и изучает возможности внедрения. Планируется, что специальные роботы заменят помощников главного судьи (лайнсменов).

«Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — приводит REGNUM слова источника журналистов.

Издание напоминает, что современные технологии в последнее время всё больше распространяются в футболе. Сначала появилась функция автоматического определения гола, когда система определяет, пересек ли мяч линию ворот полностью. Также с 2018 года работает система видеопомощи арбитрам (VAR), благодаря которой судьи могут просматривать спорные эпизоды и после этого принимать решения, пишет НСН.

31 июля ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока.