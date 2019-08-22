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FIFA поздравила Дзюбу с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Международная федерация футбола (FIFA) поздравила капитана сборной России и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу с днем рождения. Поздравление опубликовано на странице организации в Twitter.

«С днем рождения настоящего героя сборной России на чемпионате мира 2018 года», — приводит текст поздравления RT.

Вместе с поздравлением опубликована видеозапись трех голов, которые Дзюба забил в составе национальной команды России на домашнем ЧМ-2018. Также FIFA назвала форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.

Дзюба на мировом первенстве в прошлом году принял участие во всех пяти матчах национальной команды, забив в них три мяча и сделав две голевые передачи, пишет «Спорт-Экспресс».

Сборная России по футболу на ЧМ-2018 добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти, напомнила «Газета.ру».

На клубном уровне футболист провел 392 матча, где забил 132 гола и сделал 79 голевых передач. За основную сборную Дзюба провел 36 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 10 голевых передач.

Как отмечает сайт kp.ru, Артем Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В составе команды он выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка России. Команда также поздравила нападающего с днем рождения, поблагодарила его за всё, что он сделал для клуба, и пожелала «новых успехов». Эти слова напугали болельщиков, поскольку новый контракт игрока с клубом еще находится на стадии обсуждения и эти слова выглядят как прощальная благодарность.

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