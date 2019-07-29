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Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обвинил бывшего полузащитника сборной России и питерского клуба Андрея Аршавина в том, что тот не разбирается в футболе. Его слова 28 июля были опубликованы на официальном сайте ФК.

Такое заявление он делал после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. По словам футболиста, Лунёва выбрал работающий экспертом на телеканале «Матч-ТВ» Аршавин.

«Поздравляю Лунёва. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой», — отметил спортсмен.

18 июня экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычёв оценил перспективы Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром страны.

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