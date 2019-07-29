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Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Российский футболист Андрей Аршавин ответил на заявления нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы о том, что он не разбирается в футболе. Об этом 28 июля сообщил портал Sport 24.

Спортсмен отметил, что не может подобрать слов для ответа. При этом он выразил надежду, что в футболе он всё же разбирается.

«Хорошо, что сегодня лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю», — сказал Аршавин.

При этом он отметил стремления Дзюбы везде и во всем быть первым. По словам Аршавина, чтобы стать лучшим игроком матча, нужно просто «быть лучшим».

Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. По его словам, Лунёва выбрал работающий экспертом на телеканале «Матч-ТВ» Аршавин. Сделав это замечание, Дзюба предложил, чтобы лучших игроков выбирал кто-то другой.

18 июня экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев оценил перспективы Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром страны.

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