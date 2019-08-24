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Робот «Федор» будет ждать повторной стыковки с МКС

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Фото: РИА Новости/ЦЭНКИ
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Робот «Федор», находящийся на борту корабля «Союз МС-14», находится в ожидании повторной стыковки с Международной космической станцией. Об этом «РИА Новости» 24 августа рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

«Он спокоен и ждет стыковки», — сообщили в корпорации.

Ранее стало известно, что повторная попытка стыковки к МКС корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту состоится утром 26 августа.

Причиной предыдущей неудачной попытки сближения названа проблема с усилителем системы автоматической стыковки «Курс», расположенной на борту МКС. На данный момент корабль находится на удалении от станции, ее безопасности ничего не угрожает, пишет ТАСС. Экипаж заменит на МКС неисправное оборудование, помешавшее стыковке «Союза».

В 10:00 мск начнется заседание комиссии под председательством гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На нем будет обсуждаться ситуация с проблемой стыковки «Союза» к МКС и способы ее решения.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз–2.1а» с космодрома «Байконур». После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена, когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС и будет там до решения комиссии.

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