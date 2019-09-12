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В Великобритании назвали самое опасное оружие России

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа. Об этом заявил помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Джулиан Болл.

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Такое заявление он сделал на мероприятии Defence & Security Equipment International (DSEI) Exhibition 2019, пишет 11 сентября Jane's 360. По словам Болла, создаваемые Россией условия ставят под сомнение возможности британцев в случае необходимости оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Он отметил, что в том числе речь идет о созданных при помощи ЗРС С-400, ракетного комплекса «Бастион-П» и «Искандеров» зонах ограничения доступа и маневра (A2/AD).

Бороться с таким ограничением Болл предложил при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий, отмечает «РИА Новости».

A2/AD — это концепция сдерживания противника с помощью комплекса вооружений, которая создает повышенную опасность для дислоцирования или перемещения сил других стран в защищаемую местность.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

БРК «Бастион» был создан для поражения надводных кораблей различных классов, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс был принят на вооружение ВС России в 2010 году.

Комплекс «Искандер» предназначен для уничтожения реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.

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