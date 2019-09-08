Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в воскресенье, 8 сентября.

«[Контракт] проавансирован, и в строгом соответствии с графиком всё будет поставлено, там, по-моему, около 18–19 месяцев», — приводит его слова ТАСС.

Россия и Индия договорились о поставке комплексов С-400 в начале октября 2018 года. Сумма контракта составила $5,43 млрд.

Это сотрудничество, как и поставки С-400 в Турцию, подверглось критике со стороны США. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

В июле аналогичные предупреждения с американской стороны поступали к Индии на фоне переговоров по закупке С-400.