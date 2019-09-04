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Россия и Индия договорись совместно производить запчасти для военной техники

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Фото: TASS/Zuma
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Россия и Индия на Восточном экономическом форуме заключили соглашение, согласно которому будут совместно производить запчасти и комплектующие для военной техники производства РФ. Об этом в среду, 4 сентября, пишет ТАСС.

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Документ был подписал правительствами двух государств во время визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ранее в среду стало известно, что объем товарооборота между Россией и Индией запланировано довести до $30 млрд к 2025 году. В настоящее время уровень российско-индийской торговли составляет $11 млрд. Государствам предстоит снижение барьеров, которые есть между ними.

Нарендра Моди в эти дни находится во Владивостоке по приглашению Владимира Путина для участия в ВЭФ в качестве почетного гостя. Ранее в этот день индийский премьер оставил еще один твит на русском языке, в котором подчеркнул важность визита на Дальний Восток и признался, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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