Премьер Индии опубликовал твит на русском после прибытия на ВЭФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 4 сентября прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В своем аккаунте в Twitter Моди на русском языке рассказал о планах в России, отметив, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума, и подчеркнув важность визита на Дальний Восток.

Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита. pic.twitter.com/8pn70Cn0pv — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс «Звезда», пишет ТАСС. Кроме того, вместе с другими лидерами, прибывшими на ВЭФ, премьер Индии примет участие в пленарном заседании и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября.