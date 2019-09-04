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Премьер Индии опубликовал твит на русском после прибытия на ВЭФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди 4 сентября прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В своем аккаунте в Twitter Моди на русском языке рассказал о планах в России, отметив, что с нетерпением ждет участия в мероприятиях форума, и подчеркнув важность визита на Дальний Восток.

До начала переговоров Путин и Моди посетят судостроительный комплекс «Звезда», пишет ТАСС. Кроме того, вместе с другими лидерами, прибывшими на ВЭФ, премьер Индии примет участие в пленарном заседании и посетит турнир по дзюдо.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября.

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