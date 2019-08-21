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Посол Индии рассказал о планах премьера Моди на ВЭФ

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, республика представит свой план действий в дальневосточном регионе во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), а также поделился темами, которые премьер страны Нарендра Моди планирует обсудить на мероприятии.

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По его словам, Моди станет главных гостем ВЭФ. Кроме того, он примет участие и в традиционном двустороннем саммите, на котором вместе с президентом России Владимиром Путиным обсудит двусторонние отношения.

Что касается самого ВЭФ, то на нем лидеры стран обсудят темы борьбы с терроризмом, кооперации в рамках БРИКС, РИК и ШОС, а также затронут региональные проблемы.

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