Взрыв прогремел на химическом заводе в Индии

В результате взрыва, прогремевшего на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12. Об этом сообщили в местной полиции.

Представитель правоохранителей Вишвас Пандхаре рассказал о 58 пострадавших. Раненых доставили в одну из ближайших больниц, им оказывается необходимая помощь.

По данным телеканала Ani, взрыв прогремел около 9:45 по местному времени (7:15 мск). После взрывов нескольких емкостей здание предприятия охватил пожар.

Во время ЧП на заводе находилось около 100 человек, полиция ведет расследование, спасатели ищут пропавших людей, отмечает в субботу, 31 августа, «Газета.ру».

В июле взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае, в результате погибли 10 человек, 19 получили тяжелые травмы, еще пятеро пропали без вести.