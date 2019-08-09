На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы

На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов. Причина происшествия пока не известна.

Взрывы раздались в ночь на пятницу, 9 августа, передает ТАСС. Информации о жертвах нет.

Жители районов, прилегающих к складу, эвакуированы. Дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах страны начать новую военную операцию в Сирии, к востоку от Ефрата. По его словам, Россия и США уже уведомлены об этом.

По его словам, войска войдут на территорию Сирии, как это было с Африном. Глава государства пояснил, что Анкара объявляет о своих намерениях, так как не может соблюдать тишину перед нападениями на страну.

За два дня до этого Россия сообщила, что ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны. Эти действия должны стать ответом на инициативу Дамаска о полном прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации.