Десять человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Китае

Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае, в результате погибли десять человек, 19 получили тяжелые травмы, еще пятеро пропали без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел накануне вечером в уезде Има городского округа Саньмэнься в центральной провинции Хэнань. По данным СМИ, взрыв произошел на одной из воздухоразделительных установок завода и не затронул зону, где размещены контейнеры с опасными веществами.

После инцидента работа предприятия была полностью остановлена. Ударной волной от взрыва в радиусе трех километров в окнах прилегающих жилых зданий выбило стекла.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Специалисты изучают причины ЧП.

30 июня сообщалось, что в Китае на химическом заводе прогремел взрыв во время очистительных работ. Тогда погибло два работника предприятия.