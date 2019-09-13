Эрдоган отметил «искренний подход» России при поставках С-400

Россия продемонстрировала искренний подход в вопросе поставок Турции зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По его словам, искренность РФ показала как «в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита». «Российская сторона также ускорила по просьбе покупателя сроки поставок ЗРК. Вооружение Турция приобрела «для обеспечения мира в регионе», — сказал Эрдоган в интервью Reuters.

По словам турецкого лидера, российские ЗРК будут развернуты не позже апреля. «После этого мы станем себя чувствовать гораздо спокойнее с точки зрения наличия у нас оборонительных систем», — сказал президент Турции.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что после покупки российских зенитных ракет системы С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в международных делах и регионе возросла.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».