Турция развернет С-400 к весне

Турция запланировала развернуть российские зенитные ракеты системы С-400 к весне 2020 года. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева в эфире телеканала «Россия-24».

«На следующий год к весне система будет развернута… Контракт с Турцией исполняется, сейчас идет отгрузка второй партии системы, которая законтрактована. Еще пара недель, и она будет на территории», — рассказал Шугаев.

Ранее, 2 сентября, Турция допустила закупку дополнительной партии ЗРК С-400.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Поставки начались 12 июля 2019 года, а к 26 июля завершился их первый этап. Транспортный самолет с элементами систем второй батареи приземлился на турецкой авиабазе Мюртед 27 августа.

По данным СМИ, по действующему контракту поставки завершатся до конца года. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут с 1 сентября 2019 года до 2 января 2020 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».