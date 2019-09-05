Путин рассказал о защищенности Турции после покупки ЗРК С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что после покупки российских зенитных ракет системы С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в международных делах и регионе возросла. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

Упоминая разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о возможном присоединении России к G7, Путин напомнил, что турецкий лидер интересовался, отчего он не поднял вопрос об участии Турции в саммите этого формата.

«Думаю, что после того, как Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе», — сказал глава российского государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее в этот же день стало известно, что Турция запланировала развернуть российские зенитные ракеты системы С-400 к весне 2020 года, а 2 сентября в турецком МИДе допустили закупку дополнительной партии ЗРК С-400 у Москвы.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».