Израильская фирма сфотографировала из космоса С-400 в Турции

Израильская компания ISI в Twitter опубликовала снимки спутника, который зафиксировал развернутые зенитно-ракетные системы С-400 на турецкой авиабазе Мюртед.

По утверждениям компании, комплексы находятся в рабочем состоянии, но при этом у них не заряжены установки.

Поэтому С-400 скорее всего проходит тестовую «обкатку» перед дальнейшим полноценным размещением, отмечает ISI.

12 июля минобороны Турции сообщило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Однако НАТО выразило озабоченность в связи с военным приобретением Турции.

13 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что США планируют на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции из-за поставок С-400.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.