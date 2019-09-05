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Израильская фирма сфотографировала из космоса С-400 в Турции

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Израильская компания ISI в Twitter опубликовала снимки спутника, который зафиксировал развернутые зенитно-ракетные системы С-400 на турецкой авиабазе Мюртед.

По утверждениям компании, комплексы находятся в рабочем состоянии, но при этом у них не заряжены установки.

Поэтому С-400 скорее всего проходит тестовую «обкатку» перед дальнейшим полноценным размещением, отмечает ISI.

ImageSat Intl. Twitter

12 июля минобороны Турции сообщило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Однако НАТО выразило озабоченность в связи с военным приобретением Турции.

13 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что США планируют на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции из-за поставок С-400.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

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