Эрдоган высказался о ядерном оружии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг стремления Анкары к обладанию ядерным оружием. Об этом 4 сентября сообщает агентство Anadolu.

Выступая на Экономическом форуме Центральной Анатолии в городе Сивас он отметил, что у многих стран есть ядерные боеголовки, однако у Турции их никогда не будет.

«Я этого не принимаю!» — подчеркнул турецкий лидер.

12 июля минобороны Турции сообщило о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Однако НАТО выразило озабоченность в связи с военным приобретением Турции.

13 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что США планируют на следующей неделе ввести санкции в отношении Турции из-за поставок С-400.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.