Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, занимающаяся производством беспилотников, организовали совместное предприятие, главная цель которого — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.

«Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в числе первых проектов предприятия станет разработка беспилотного летательного дрона нового поколения, который сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

8 августа сообщалось, что в российской Госдуме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в двойных стандартах после его заявлений по Крыму.