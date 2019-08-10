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Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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По данным СНБО, государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, занимающаяся производством беспилотников, организовали совместное предприятие, главная цель которого — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.

«Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, в числе первых проектов предприятия станет разработка беспилотного летательного дрона нового поколения, который сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

8 августа сообщалось, что в российской Госдуме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили в двойных стандартах после его заявлений по Крыму.

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