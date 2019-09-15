Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

В Министерстве обороны России подтвердили завершение второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом 15 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.

Ранее в этот же день о завершении второго этапа поставок ЗРК С-400 рассказали в турецком минобороны.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что после покупки российских зенитных ракет системы С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в международных делах и регионе возросла.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».