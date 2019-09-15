Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400

В Министерстве национальной обороны Турции рассказали о завершении второго этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Анкару. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРК С-400», — указано в заявлении Минобороны страны.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия продемонстрировала искренний подход в вопросе поставок Турции С-400. По его словам, искренность РФ показала как «в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита». Эрдоган отметил, что российская сторона также согласилась ускорить сроки поставок. Он сказал, что данный шаг был сделан «для обеспечения мира в регионе».

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что после покупки российских зенитных ракет системы С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в международных делах и регионе возросла.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».