Ушаков заявил о завершении передачи Турции оборудования С-400

Передача Турции оборудования российских систем С-400 завершается. Конкретные даты заступления комплексов на боевое дежурство еще не известны. Об этом заявил в пятницу, 13 сентября, помощник президента России Юрий Ушаков.

Начало боевого дежурства С-400 в Турции зависит от многих факторов, подчеркнул он. «Я еще не знаю, это же комплексный вопрос», — сказал Ушаков «РИА Новости», говоря о возможных сроках. «Там и поставки техники, и подготовка специалистов и так далее», — пояснил он.

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО. Поставки начались 12 июля 2019 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

5 сентября президент России Владимир Путин заявил о защищенности Турции после покупки российских зенитных ракет системы С-400.