Песков оценил возможность изменений в политике России по Арктике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика России по Арктике не изменится из-за отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Нет, ничего не поменяется, ничего не изменится. А что касается России, она как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал», — подчеркнул Песков.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступал против усиления позиций России и Китая в Арктике. В мае он призвал выпускников академии береговой охраны в Нью-Лондоне восстановить лидерство страны в этой зоне. По его словам, выпускники смогут бросить вызов растущему российскому влиянию в Арктике, а также выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус». Болтон подчеркивал, что США намерены круглый год присутствовать в Арктике, чтобы противостоять Москве и Пекину.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России. По словам Трампа, Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома.