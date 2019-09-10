Трамп отправил Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

«Вчера я сообщил Болтону, что в его услугах больше не нуждаются в Белом доме. Я был категорически не согласен со многими его предложениями, так же как и другие люди в администрации, и поэтому попросил его уйти в отставку», — написал глава Белого дома в Twitter 10 сентября.

По словам американского лидера, заявление об отставке было положено ему на подпись уже утром. Трамп поблагодарил Болтона за службу и заявил, что назначит нового советника на следующей неделе.

Еще в апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон дольше всех своих предшественников находится на посту советника Трампа, хотя их взгляды часто расходятся. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, удержание военного контингента в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

«Трампу абсолютно не нравятся усы Болтона. Однажды на рождественской елке в холодную ноябрьскую ночь он пошутил, что если бы Болтон был рядом, можно было бы погреться его усами. <…> Трамп ценит в Болтоне его знания, умения и знакомства», — говорилось в материале.

Ранее в мае Трамп рассказывал, что Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома. Американский лидер заявлял, что Болтон придерживается жесткой позиции по многим вопросам, но говорил, что «это нормально».

В августе и сентябре Болтон посетил с рабочими визитами Украину и Белоруссию. СМИ называли эту поездку в Минск признаком смягчения отношений между странами. В Киеве Болтон обещал решить вопрос о военной поддержке, хотя источники утверждают, что сам Трамп раздумывал о приостановке военной помощи Украине. Кроме того, Болтон допускал присоединение США к переговорам в «нормандском формате» об урегулировании конфликта в Донбассе.