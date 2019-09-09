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Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Родина вас добудет: россияне и украинцы вернулись домой
Обмен удерживаемыми лицами открывает перед Москвой и Киевом перспективы дальнейшей нормализации отношений

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным событием состоявшийся обмен заключенными между Москвой и Киевом. Свой комментарий он оставил в Twitter в ночь на понедельник, 9 сентября.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем всё больше украинских заключенных воссоединится со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал он.

Ранее 7 сентября президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Он также поздравил Москву и Киев с этим событием.

Обмен по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября.

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