Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным событием состоявшийся обмен заключенными между Москвой и Киевом. Свой комментарий он оставил в Twitter в ночь на понедельник, 9 сентября.

«Этот обмен заключенными — важное событие. Мы надеемся, что в будущем всё больше украинских заключенных воссоединится со своими семьями. США продолжают поддерживать народ Украины», — написал он.



Ранее 7 сентября президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся обмен «гигантским шагом к миру». Он также поздравил Москву и Киев с этим событием.

Обмен по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября.