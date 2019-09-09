Эксперты оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

После масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» России и Украине нельзя останавливаться на достигнутом, а продолжить налаживать диалог, считают эксперты.

По словам депутата комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, самую главную роль в освобождении всех заключенных сыграл прямой контакт лидера России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«На Украине сменилась власть. Президенты сделали шаг навстречу друг другу, и мы получили конкретный позитивный результат», — отметил он.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов уверен, что после пятилетней конфронтации страны встали на путь диалога и дискуссий.

«Этот обмен открывает дорогу к урегулированию целого вороха проблем», — пояснил он.

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