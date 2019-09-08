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В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных. Об этих людях в своем Facebook рассказал Анатолий Матиос, который еще недавно был главным военным прокурором Украины.

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По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

Среди них есть три человека — Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

В списке также значатся Александр Баранов и Максим Одинцов, ранее служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Мужчин обвинили в принятии российского гражданства и поступлении на военную службу после воссоединения Крыма с Россией. Их задержали в 2016 году на границе с Крымом.

Также в списке есть и украинцы. Среди них Юлия Просолова, которую осудили за убийство начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша по заданию ДНР, а также Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров, которых обвиняли в передаче секретной информации.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.

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