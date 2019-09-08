Путин и Макрон оценили обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора положительно оценили обмен заключенными между Россией и Украиной, посчитав этот шаг «важной гуманитарной акцией». Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. «В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования», — сообщают в Кремле.

Также главы государств подтвердили, что готовы к продолжению конструктивной совместной работы в рамках «нормандского формата». В связи с этим Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки».

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих, в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.

Последняя встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часа. Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Они, в частности, обсудили освоение Арктики, проблемы климата и особое внимание уделили ситуации на Украине.

Уточняется, что весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.