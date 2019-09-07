Родина вас добудет: россияне и украинцы вернулись домой

Россия и Украина спустя несколько месяцев переговоров все-таки провели обмен удерживаемыми лицами. Этот шаг открывает перед Москвой и Киевом новые возможности для дальнейшей нормализации отношений, заявили «Известиям» в Совете Федерации и Госдуме. По мнению экспертов, наши страны не должны останавливаться на достигнутом, а идти дальше по пути налаживания диалога.

Дело сделано

Ещё пять месяцев назад было невозможно представить, что Москва и Киев вернут на родину практически всех заключённых или находящихся под следствием людей. Прежняя украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко не переставала как внутри страны, так и за её пределами жаловаться на «недоговороспособного агрессора» и призывать «немедленно всех вернуть». Лёд тронулся с приходом к власти Владимира Зеленского. И хотя нынешний президент страны на встречах с западными коллегами тоже говорит о «российской агрессии» и просит не ослаблять санкционное давление, это не помешало ему выразить надежду договориться с Москвой. «Корона с головы не упадёт», заявил после первого звонка российскому лидеру Владимир Зеленский.

обмен Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский спускается с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Самолёты с россиянами и украинцами в аэропортах Внуково и Борисполь приземлились почти одновременно - около 13:30. В обеих столицах с раннего утра их ждали родственники, журналисты и представители властей. В Борисполь даже приехал Владимир Зеленский, который встречал пассажиров прямо у трапа самолёта. Вернулись домой и самые «медийные» заключённые – главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский (хотя до последнего он и адвокаты утверждали, что журналист не примет участие в обмене), режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в РФ по статье "Терроризм", а также 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября 2018 года после провокации в Керченском проливе.

Как ранее анонсировал Владимир Путин, масштаб мероприятия действительно оказался большим. Обмен прошёл по формуле 35 на 35. Пожалуй, лучше всего причину того, почему он состоялся, несмотря на многочисленные трудности и разницу в правовом статусе передаваемых лиц, охарактеризовал Владимир Зеленский.

- Я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин, сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности, - сказал глава Украины.

Украинский лидер не просто выполнил одно из своих ключевых предвыборных обещаний – вернуть домой задержанных в России, но и доказал популизм тезиса прежних властей о «недоговороспособном агрессоре». Президенты сделали своё дело, а главное – совершили первый шаг к дальнейшей нормализации отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует обмен и радуется, что россияне вернулись домой.

обмен Автобус с украинскими моряками в аэропорту Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

- Это первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу. Однако важнее гуманитарный аспект- они живы, они на свободе, и это – самое главное в происшедшем. Политика – потом, - заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. - Но радует и тот факт, что команда нового президента Украины нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, учитывая масштаб внутреннего сопротивления, которое они испытывали со стороны противников какого-либо диалога с Россией и Донбассом в принципе.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, главную роль в успешном завершении процесса сыграл прямой контакт российского и украинского лидеров.

- На Украине сменилась власть. Президенты сделали шаг навстречу друг другу и мы получили конкретный позитивный результат, - пояснил «Известиям» депутат. - Украинская сторона проявила политическую волю и встретила поддержку у России. Именно этого не хватало для урегулирования многочисленных трудностей в наших отношениях все предыдущие пять лет. Надеюсь, вопросы и дальше будут решаться таким образом, а Москва и Киев преодолеют препятствия, которые чинятся некоторыми силами, которые не хотят видеть российско-украинские отношения нормальными.

Успешный обмен – довольно символичный и обнадёживающий для двусторонних отношений, уверен директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. После пяти лет жёсткой конфронтации ситуация переходит к дискуссии, ведущей к компромиссам и приемлемым для обеих сторон решениям, считает политолог.

обмен Украинский режиссер Олег Сенцов после прибытия рейса с украинскими гражданами, освобожденными в рамках обмена Фото: ТАСС/Анна Марченко

- Этот обмен открывает дорогу к урегулированию целого вороха проблем. Главное, чтобы у Киева, несмотря на влияние извне и внутреннюю оппозицию, сохранялся конструктивный подход и намерение преодолеть кризис, - сказал эксперт «Известиям».

Процесс не закончен

И хотя солнечный во всех смыслах сентябрьский день был полон радости и слёз, объятий и крепких рукопожатий, для многих из вернувшихся история на этом не заканчивается. Президенты России и Украины подписали почти три десятка помилований на двоих, и теперь эти люди могут действительно начать жизнь заново, не чувствуя за плечами груз уголовного преследования. Однако остались и те, кто по-прежнему находится под следствием, а их процессуальное очищение отнюдь не решённый вопрос.

Так, журналиста Кирилла Вышинского 16 сентября ждёт очередное судебное заседание, на которое, он, кстати, уже пообещал вернуться в Киев. А 24 украинских моряка продолжат проходить по делу о нарушении госграницы России в ноябре 2018 года. И пусть Москва не раз отмечала, что понимает: этих людей, которые просто выполняли приказ, целенаправленно прежний украинский режим послал на преступление с целью совершить провокацию, факт остаётся фактом. Украинские моряки нарушили российское законодательство в попытке пересечь границу.

А так как суд над ними ещё не завершён, то и помиловать их было невозможно. Было бы как минимум странно, если бы следствие отозвало обвинение в их адрес без вердикта суда, поскольку это, как минимум, создало прецедент. Поэтому судебный процесс будет продолжен. Как пояснил «Известиям» адвокат моряков Николай Полозов, в каком формате его подзащитные будут участвовать в процессе – по видеосвязи или каким-то иным образом – предстоит решить в ходе дальнейших переговоров.

обмен Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский (слева направо), ранее обвиняемый в государственной измене и в незаконном обороте оружия, в автомобиле у аэропорта Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, по заявлениям украинской стороны, это лишь первый этап обмена удерживаемыми лицами. По словам омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, на территории России остаются ещё более 110 заключённых, которых Киев хотел бы вернуть домой в дальнейшем. Сколько россиян томится сейчас в украинских тюрьмах на данный момент не озвучивается.

Вполне вероятно, что произошедшее сегодня даст Киеву и Донбассу стимул договориться об обмене пленными уже в рамках Минских соглашений по формуле «всех на всех». Процесс буксует уже почти два года и серьёзных подвижек в нём так и не произошло. Во всяком случае омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду «Известиям», что произошедшее между Россией и Украиной повлияет и на обмен между Киевом и республиками.

Так или иначе, Россия и Украина 7 сентября доказали, что пять лет деградации отношений не смогли окончательно убить возможность достижения компромиссов. Конечно, до нормализации взаимодействия ещё очень далеко, однако последние два месяца Москва и Киев говорили на одном языке – языке мирных инициатив.